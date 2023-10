Under 16, Napoli-Sassuolo 2-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli si fa rimontare dal 2-0 al 2-2 in casa contro il Sassuolo, assapora solo la vittoria che poi sfuma nel finale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUGLIESE 5,5: Può fare meglio soprattutto sul primo gol anche se subisce una spinta di Roli, sul secondo il gol arriva sul suo palo ma Costabile sfodera un bolide.

CAPOZZOLI 6: Lavora bene soprattutto nella fase di non possesso, è attento e preciso nei movimenti.

ZAPPETTINI 6,5: Soprattutto nel primo tempo sale in cattedra, spinge, supporta i compagni e inventa il lancio che porta al gol del vantaggio di Barbella.

MARCIANO 6: Buona la prova, è attento, lavora bene sui riferimenti in maniera scrupolosa.

SARDO 5,5: Può far meglio in entrambe le situazioni che portano ai gol, sia nello scontro con Pugliese anche se l’azione è viziata da un fallo e anche quando commette il fallo di mano che determina la punizione del 2-2.

PRISCO 6,5: Tatticamente una buona gara, ha visione di gioco, è abile nelle letture, complessivamente una prestazione importante.

D’ANGIO’ 6,5: Buona prova, è dinamico, lavora tanto in mezzo al campo, trova qualche intuizione come la verticalizzazione per Barbella al 7′ della ripresa.

ESPOSITO 6,5: È una variante del gioco azzurro, quando entra dentro al campo crea più volte dei presupposti particolarmente interessanti.

BARBELLA 7: Sblocca la partita, sfiora il gol nella ripresa, fa reparto da solo e, infatti, soprattutto nella tenuta offensiva, nella conquista dei duelli e delle seconde palle si sente la sua mancanza quando esce dal campo. (Dal 22′ s.t. Chiummariello 6: Utilizza la sua fisicità, combatte su tutti i palloni, dal duello aereo con Diagne nasce l’occasione del gol di Aprea)

CHIOCCA 6: Sviluppa delle situazioni interessanti come quando serve Esposito nella ripresa dopo un prezioso recupero palla e un’azione per vie centrali. Peccato per l’infortunio, il nostro in bocca al lupo per una rapida guarigione (Dal 27′ s.t. Aprea 6,5: Fa il gol del 2-0 nell’unica occasione a sua disposizione, lavora bene nello spezzone di gara in cui viene chiamato in causa)

MAIDA 5,5: Non riesce a trovare molte situazioni in cui incidere, lavora bene nella fase di non possesso con grande spirito di sacrificio. (Dal 40′ Colurciello s.v.: Solo il finale di gara per lui, è troppo poco per meritare una valutazione credibile).

ANNUNZIATA 6,5: Il Napoli realizza una buona gara, concede pochissimo al Sassuolo e, abbassandosi, chiudendo gli spazi e ripartendo bene, crea tanti presupposti interessanti. Assapora la prima vittoria in campionato ma subisce la beffa del pareggio per due episodi e il primo è anche viziato da un fallo di Roli. Si può lavorare sulla gestione mentale del 2-1, quando la squadra ha avuto un po’ troppa paura. Ci può stare, sono appunti per la crescita.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Giovanni Annunziata