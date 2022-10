Youth League, Ajax-Napoli 5-1: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli chiude a zero punti il primo giro di boa nel gruppo A della Youth League. Ad Amsterdam l’impatto dell’Ajax sulla partita è impressionante, nei primi venti minuti c’è un monologo olandese, poi il Napoli viene fuori, inizia a proporre qualcosa e su un episodio trova l’episodio che potrebbe riaprire la contesa. Boni disturba la costruzione dal basso, si procura un rigore e determina l’espulsione di Kremers. Il gol di Rossi è un’illusione, l’Ajax fa poco dopo il gol del 3-1 e al 77′ trova prima la rete del 4-1 e all’83’ quella del 5-1 su rigore di Banel. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: Fa quel che può, nel secondo tempo è attento su un tiro-cross dalla sinistra, sui gol non ha particolari responsabilità.

PONTILLO 6: Nel primo tempo sul centro-destra sbanda al cospetto dei movimenti di Banel e Misehouy, quando, dopo l’ingresso di Barba, va al centro della difesa migliora tutto l’equilibrio della fase di non possesso.

NOSEGBE 5: Nel momento decisivo della partita, commette un errore pesante, sul terzo gol si fa scavalcare dal pallone e nasce così l’azione del terzo gol dell’Ajax. (Dal 46′ Barba 6: Entra bene, nella prima mezz’ora della ripresa, fino a quando Frustalupi lo sposta da quinto a destra a causa dell’infortunio di Boni, segna anche una svolta nel recupero palla, nella capacità di tenere la difesa alta che aiuta il Napoli a tenere bene il campo)

D’AVINO 5,5: Sbanda nei primi venti minuti come tutta la squadra, lascia campo libero a Jensen nell’azione del gol del momentaneo 2-0.

LAMINE 5,5: In alcune occasioni dovrebbe prendersi più responsabilità sotto il profilo tecnico, fa il compitino, dovreebbe cercare di più la palla in verticale sul trequartista che s’inserisce sul suo lato. (Dal 53′ Iaccarino 6,5: Trasferisce tutta la sua autorevolezza in campo, fa girare il pallone con più rapidità e qualità e sfodera anche un tiro dalla distanza su cui deve intervenire Reverson)

GIOIELLI 5,5: Sono apprezzabili l’applicazione, lo spirito, l’abnegazione, nella seconda parte della ripresa va a fare il braccetto sul centro-destra nella difesa a tre visto che Frustalupi decide di sostituire Boni affaticato posizionando Barba nel ruolo di quinto di destra.

SPAVONE 6: Nel primo tempo gioca nei due di centrocampo e prova a far girare il pallone nelle difficoltà di una partita dominata dall’Ajax, ancora di più fino all’espulsione.

GIANNINI 6: Discreta prova, sbanda come D’Avino nell’occasione del gol di Jensen, tutta la fase difensiva della Primavera del Napoli non riesce a star dietro alla proposta offensiva dell’Ajax. È il primo tempo al 27′ a sferrare un tiro verso la porta deviato da un avversario in calcio d’angolo. (Dal 74′ Acampa 6: È sfortunato ad entrare quando la partita va completamente nella direzione dell’Ajax che si porta addirittura sul 5-1. Prova qualche percussione sulla fascia sinistra)

BONI 6: La giocata che poteva cambiare la partita merita già la sufficienza piena, è bravo a crederci, andare forte in pressing sul portiere avversario, procurarsi il rigore e determinare l’espulsione. Nella ripresa va a fare il quinto, non è il suo ruolo ma anche nella parte iniziale della ripresa, in cui il Napoli ha dato l’impressione di poter mettere in difficoltà l’Ajax in dieci uomini, è uno dei più propositivi. (Dal 74′ Lettera 5: Fa fatica ad entrare nella partita, commette il fallo da rigore che porta al 4-1)

RUSSO 6: Riesce in un paio d’occasioni a rendersi pericoloso, cala nella ripresa e, infatti, Frustalupi lo sostituisce. (Dal 61′ Marranzino 6: Va più volte al tiro, tra le linee riesce a proporsi in varie occasioni anche se gli manca l’acuto decisivo, qualche volta non trova la porta, in altre situazioni l’opposizione degli avversari)

ROSSI 6,5: Segna il rigore, combatte su tutti i palloni, svaria sul fronte offensivo, fa tutto il possibile per provare a produrre qualche spunto offensivo.

FRUSTALUPI 5,5: L’Ajax è di un’altra categoria, peccato per la superiorità numerica sul 2-1 che poteva regalare un’altra partita e, invece, il Napoli non è riuscito a sfruttarla. Con Barba e Iaccarino è un’altra musica, è comprensibile gestire le forze considerando le tante partite ravvicinate e i vari infortuni che si sono già verificati ma è un peccato giocarsi queste sfide contro realtà di un livello nettamente superiore anche privandosi dei ragazzi più talentuosi. Per il futuro bisogna lavorare tanto sull’aspetto mentale invertendo la rotta dell’abitudine alla sconfitta.

Ecco il tabellino del match:

AJAX (4-3-3): Kremers; Jermoumi, Aertssen (dal 79′ Viereck), Milovanovic, Hato; Vos (dal 67′ Kalokoh), Misehouy (dal 67′ Chourak), Agougil; Jensen (dal 34′ Revertson), Banel, Idumbo-Muzambo (dal 79′ Sarfo). A disposizione: Chahid, Van Bohemen. All. Peereboom

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo, Nosegbe (dal 45′ Barba), D’Avino; Lamine (dal 53′ Marranzino), Gioielli, Spavone, Giannini (dal 74′ Acampa), Russo (dal 61′ Marranzino), Boni (dal 74′ Lettera), Rossi. A disposizione: Boffelli, Hysaj. All. Frustalupi

Dal nostro inviato Ciro Troise