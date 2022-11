Youth League, Liverpool-Napoli 5-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli chiude la sua avventura in Youth League con la sconfitta più netta del suo percorso, finisce 5-0 a Liverpool. Nel primo tempo gli azzurrini sono in partita, avrebbero diritto anche ad un rigore al 10′, va sotto al 29′. Nella ripresa il Liverpool prende il dominio del campo e il Napoli subisce quattro gol in quindici minuti. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 5,5: Nel secondo tempo subisce un assedio, riesce a parare qualche tiro, forse poteva far meglio sul secondo gol, sul tiro ad incrociare di Doak.

PONTILLO 5,5: È uno dei più attenti nel reparto arretrato, in un paio d’occasioni riesce anche ad arrivare in anticipo sugli avversari, sbanda come tutti nei quindici minuti che cambiano la partita.

NOSEGBE 5: Nel primo tempo vari interventi importanti, nella ripresa perde il controllo del reparto arretrato quando tutta la squadra subisce i frequenti colpi del Liverpool.

D’AVINO 5: Fa un po’ fatica nei tempi in cui deve uscire in pressione sull’avversario, sul quarto gol pasticcia un po’ nel rinvio e in quell’occasione arriva la rete del momentaneo 4-0.

MARCHISANO 6: È l’unica buona notizia di oggi, rientra dopo due mesi di stop e sembra in buona condizione, meriterebbe anche un rigore al 10′. (Dal 57′ Acampa 5,5: Adattato a destra, fa un buon lavoro sulla corsia in un momento di grande difficoltà)

MUTANDA 5: La prima volta dall’inizio fa un po’ fatica nelle letture dei movimenti, soprattutto in fase di non possesso, sul primo gol è poco reattivo nel rientrare per supportare la linea difensiva sul cross basso dalla sinistra. (Dal 57′ Gioielli 5: È un po’ nervoso sin dall’ingresso in campo, rimedia un giallo, riesce a trasmettere però un po’ di personalità in più nei momenti complicati)

SPAVONE 5,5: Cerca di fare da raccordo tra le due fasi, di proporre qualche spunto offensivo ma non riesce ad incidere, il Liverpool chiude tutte le linee di passaggio e gli spazi. (Dal 57′ Iaccarino 5,5: Entra, prova a far girare un po’ il pallone ma fa fatica, rimedia un giallo nel finale)

GIANNINI 5: Al 51′ sbanda in copertura su Doak, nel primo tempo si propone anche con discreta frequenza, però spesso i cross sono fuori misura, ci mette meno qualità e lucidità rispetto ad altre gare.

DE PASQUALE 6: Tra i più attivi e vivaci, ci prova a costruire qualche spunto, sbatte sulla fase difensiva del Liverpool.

RUSSO 6: Prova il primo tiro del Napoli ma non trova lo specchio della porta, riesce a produrre qualche spunto sulla trequarti. (Dal 68′ Barba 6: Porta un po’ d’ordine giocando a destra, ci mette autorevolezza nel lavoro difensivo)

PESCE 5: Si muove su tutto il fronte offensivo, cerca in tutti i modi di recuperare palloni, fa tanta fatica anche perchè arrivano pochi palloni giocabili. (Dall’80’ Marranzino s.v.: Troppo poco il tempo a sua disposizione in una partita con il risultato già acquisito per meritare una valutazione)

FRUSTALUPI 5: Il divario è netto, è difficile far meglio, però forse la lezione di crescita è sull’aspetto mentale per il crollo avvenuto dopo il primo gol subito.

A cura di Ciro Troise