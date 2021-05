Dalle date del calciomercato alla questione Salernitana: il resoconto del consiglio federale di oggi

Era programmato per oggi il consiglio federale in Figc, nell’ambito del quale sono state prese diverse decisioni di una certa rilevanza. Innanzitutto sono state stabilite le date ufficiali per ultimare l’iscrizione ai prossimi campionati (28 luglio), nonché quelle delle sessioni di calciomercato: sessione estiva dal 1 luglio al 31 agosto, con possibilità di depositare accordi preliminari dal 24 maggio; sessione invernale, invece, dal 3 gennaio al 31 gennaio 2022.

In merito ai trasferimenti, sarà sancito il blocco per le società di Serie A e B che dovessero superare il monte contrattuale previsto dai contratti pluriennali in essere per la prossima stagione, senza presentare adeguate garanzie bancarie a copertura. Confermate, in ottica Superlega, le norme che vietano l’iscrizione a competizioni non riconosciute da Uefa e Fifa, pena la decadenza dell’affiliazione. Relativamente al caso Salernitana, prorogata al 25 giugno la scadenza per la risoluzione della situazione legata al possesso di due società professionistiche nello stesso campionato.

Al termine della riunione, nel corso della quale è stato anche convocato un tavolo tecnico per venerdì 21 maggio per discutere delle misure economiche da attuare per l’emergenza Covid-19, è stato diramato un comunicato stampa con i punti salienti che verranno attuati nel prossimo futuro.