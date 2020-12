Intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Braconaro, membro della Commissione Medica della FIGC, si è espresso in merito ai vaccini per i calciatori: “Tutti i calciatori professionisti potrebbero essere vaccinati, ma non si può obbligare qualcuno a fare qualcosa. Vaccinare alcuni e non vaccinare altri non porterebbe a nessuna parte, lo lo renderei obbligatorio per ciò che abbiamo passato in questi mesi”.