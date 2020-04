Klose, che gaffe sui social: spunta la finestra di Pornhub…

Anche i calciatori di Premier League sono costretti all’isolamento in questo periodo di emergenza Coronavirus. Oltre agli allenamenti casalinghi, i giocatori provano ad occupare il proprio tempo come meglio si può: dalle chiacchierate in diretta su Instagram alle pulizie di casa. Tra questi c’è anche Timm Klose, difensore del Norwich City, che è a casa in quarantena e ha deciso di condividere con i suoi fan come sta trascorrendo le giornate: cioè, guardando serie tv su Netflix. Peccato, però, che postando un video su Instagram Stories non abbia verificato tutti i contenuti del filmato. Infatti, accanto alla finestra del servizio di streaming che stava utilizzando, c’era un’altra scheda aperta: Pornhub, il celebre sito per adulti che ha deciso di offrire contenuti premium durante il periodo di quarantena. La gaffe dello svizzero non è passata inosservata e tantissimi utenti hanno evidenziato la figuraccia del calciatore, finito al centro delle attenzioni della rete, con commenti esilaranti: da “Klose si sta godendo il lockdown” a “Si tiene occupato visto che non si gioca”.

Fonte: corrieredellosport.it