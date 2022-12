Serie A, approvata la rateizzazione delle tasse sospese: 18 club su 20 hanno aderito

Come riportato da Calcio E Finanza, il Governo ha approvato, nella manovra di bilancio, la possibilità di rateizzare le tasse che erano state sospese a causa del Covid. La manovra prevede la possibilità di spalmare il pagamento su 60 rate da pagare nei prossimi 5 anni a fronte di una mora del 3%. Principale promotore della manovra era stato il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Gli unici due club che non hanno aderito alla rateizzazione sarebbero Cremonese e Fiorentina.

“La Cremonese non era contraria alla norma, ma non avendo debiti non ha dovuto ricorrere allo strumento. Contraria invece – e coerente fino alla fine – la Fiorentina, che ha deciso di versare subito quanto dovuto. In questo modo i club di Serie A hanno versato subito il 15% del debito totale, mentre la parte restante è stata rateizzata”, riporta Calcio E Finanza.