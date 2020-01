Il Pordenone di Attilio Tesser registra un brutto stop in campionato ad opera del Pescara, che compie il colpaccio imponendosi per 2-0 in casa della seconda classificata. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, gli ospiti impiegano soli 7′ nella ripresa per raggiungere il doppio vantaggio con Zappa (51′) e Galano (58′) e portarsi così a casa 3 punti fondamentali in ottica play-off. Esce a 3′ dal termine Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito al Pescara.