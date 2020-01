Napoli-Juventus, i convocati di Gattuso: Ospina è nella lista, ma oggi non si è allenato

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domani al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite.

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

fonte: sscnapoli.it