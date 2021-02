Serie D, Nardò-Sorrento termina 3-1: panchina per l’azzurro Somma

Prima il gol che fa sperare, poi la sconfitta in rimonta. Questo è il riassunto del pomeriggio del Sorrento, che perde per 3-1 in casa del Nardò nel match odierno valido per la 18^ giornata di Serie D, girone H. La rete dell’illusione per gli ospiti arriva al 16′ con Liccardi, ma dura soltanto 6′. Al 22′, infatti, c’è il pareggio di Rimoli per i padroni di casa, che nel secondo tempo completano la rimonta e fissano il risultato finale grazie alle reti di Caputo, al 46′, e Tornos, al 58′. Sorrento che termina anche la partita con un uomo in meno per via dell’espulsione di Maranzino, fuori per doppia ammonizione. Solo panchina per l’azzurro Somma, in prestito dal Napoli al Sorrento.