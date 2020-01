Serie C, Picerno-Cavese 3-1: interrotta la striscia di vittorie dei campani. D’Ignazio non convocato

Si interrompe la striscia positiva della Cavese dopo le 2 vittorie consecutive contro Reggina e Vibonese. Il match, valido per la 20esima giornata del girone C di Serie C, ha visto la squadra guidata da Salvatore Campilongo crollare in casa del Picerno per 3-1. I padroni di casa sono andati per primi in vantaggio con Zaffagnini (26′) per poi farsi raggiungere dai campani in gol con l’ex Napoli Russotto, in rete dopo pochissimo dall’ingresso in campo (48′).

Cavese che nel corso della gara non ha retto la spinta del Picerno ed ha incassato prima il gol della controrimonta di Pitarresi (67′) e poi il colpo del k.o. di Santaniello (74′). Non ha preso parte alla partita il terzino di proprietà del Napoli D’Ignazio, fuori dai convocati a causa di un attacco influenzale.