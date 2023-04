GeVi Napoli Basket, Pancotto: “Percorso duro, ma la squadra si è evoluta”

Cesare Pancotto, coach della GeVi Napoli Basket, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati, la stagione degli azzurri e la sua esperienza in Serie A. Ecco le sue parole:

“Il nostro è stato un percorso a ostacoli, dovuto ai tanti cambiamenti, senza colpe specifiche e senza colpevoli. Da due mesi abbiamo trovato la struttura e gli equilibri giusti che ci hanno permesso di vincere anche partite fuori casa. Ora il destino è nelle nostre mani. Abbiamo un calendario durissimo. Domenica arriva un’Umana Reyer Venezia in grande salute. Poi, andremo a Milano e, in seguito, avremo la Bertram Derthona Tortona. Ma la squadra ha maturato una nuova consapevolezza. Mi piace dire che si è evoluta, un aspetto che mi dà fiducia perché come allenatore cerco sempre soluzioni nuove e proiettate nel futuro”.

Sulla sua esperienza:

“Non mi sento il nonno della Serie A UnipolSai. Šakota è più vecchio di me e in A2 c’è Sacchetti che ha la stessa età. Semmai sono uno zio ancora attivo e con tanta passione per questo gioco che mi ha portato ad attraversare 37 stagioni in panchina, esordiente nel lontano 1984 anche se solo adesso comincio a capirci qualcosa… e non è una battuta”.

Sugli americani della GeVi:

“Howard, Stewart e Williams sono il brand Usa che ci spinge, ma dietro questo trio c’è anche un brand italiano formato da Uglietti, Zerini e Dellosto che, con sacrificio e lavoro sporco, ci dà sostanza. Williams col suo gancetto un po’ vecchio stile tocca il 60% da due. È la sintesi del nostro sistema che privilegia le soluzioni in area piuttosto che il tiro da tre”.

Sul futuro:

“Patron Grassi e i suoi soci hanno progetti importanti. Vogliono portare in alto questa società. C’è solidità economica e ambizione per fare bene, ma occorre tempo per stabilizzarsi. Questo è solo il secondo anno di Serie A. Per proseguire nel nostro percorso, vogliamo centrare la salvezza a tutti i costi”.