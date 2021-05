Napoli Basket, domani al via i play-off contro Giorgio Tesi Group Pistoia. Sacripanti: “Sarà una serie dura”

Iniziano i playoff della Gevi Napoli Basket che affronta, per gara 1 dei quarti di finale del Tabellone Oro di Serie A2, la Giorgio Tesi Group Pistoia. Il match si giocherà domani, domenica 23 maggio alle 18.00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse. La serie sarà giocata al meglio delle cinque partite. Le prime due gare saranno giocate a Napoli domenica e martedì, si proseguirà poi in Toscana per le successive sfide. L’eventuale gara 5 sarà disputata al PalaBarbuto.

Si tratta della terza sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto la Giorgio Tesi Group nelle due gare giocate nel girone Rosso. Gli azzurri si imposero al PalaBarbuto per 79-64, Marini top-scorer con 19 punti, e vinsero al PalaCarrara per 65-51 con le doppie-doppie di Parks, 18 e 11 rimbalzi, e Lombardi, 11 punti ed 11 rimbalzi. In occasione di gara 1 con Pistoia ci sarà il debutto dell’ultimo acquisto della Gevi Napoli Basket Christian Burns. In dubbio la presenza di Eric Lombardi, ancora alle prese col problema al braccio dopo l’infortunio subito con Torino. Il suo impiego sarà deciso solo nell’immediata vigilia della gara.

Arbitreranno l’incontro i signori Francesco Terranova (Ferrara), Daniele Caruso (Milano), Alessandro Saraceni (Zola Predosa, Bologna)

Le dichiarazioni di coach Stefano Sacripanti: “Ci aspetta una serie molto dura contro una squadra fisica che ha negli esterni tanta potenza ed altezza e dei lunghi particolarmente validi anche fronte a canestro. Dobbiamo essere bravi a gestire i ritmi delle partite, pensando ad una gara per volta con grande serenità e determinazione. Intanto puntiamo alla prima sfida, sperando di avere l’intero roster a disposizione“. La partita Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

Fonte: napolibasket.it