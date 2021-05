Play-out Serie C, il Legnago Salus stravince col Ravenna e si salva. Titolari Zanoli e Sgarbi

Missione compiuta per il Legnago Salus, che stravince il doppio confronto col Ravenna nei play-out del girone B di Serie C e ottiene la permanenza nella categoria. Dopo l’1-0 dell’andata in trasferta, la squadra veronese si replica ampiamente nella gara di ritorno tra le mura amiche e batte con un secco 3-0 gli avversari, che scendono in Serie D insieme all’Arezzo già retrocesso. Titolari entrambi gli azzurrini in prestito dal Napoli al Legnago Salus Zanoli e Sgarbi: quest’ultimo, però, è uscito al 57′ per lasciar spazio a Lazarevic.