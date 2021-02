Chiarimento Dzeko-Fonseca: l’attaccante reintegrato

Come riporta Spormediaset, secondo allenamento consecutivo in gruppo per Edin Dzeko che al termine della seduta ha avuto un colloquio chiarificatore con Paulo Fonseca: i due hanno appianato le divergenze per il bene della Roma. L’attaccante è dunque da considerarsi reintegrato e si candida per una convocazione già per il match di sabato contro la Juventus anche se è ancora da verificare la questione della fascia di capitano, che potrebbe restare al braccio di Pellegrini. Dopo la rottura, seguente all’eliminazione dalla Coppa Italia, Dzeko non era stato convocato per le partite di campionato contro Verona e Spezia, peraltro ottenendo ottime risposte da Borja Mayoral. Ma l’apporto del bosniaco sarebbe fondamentale per la seconda parte di stagione, un indizio in tal senso era arrivato dal suo inserimento nella lista Uefa per l’Europa League. Sarebbe stato proprio Dzeko a fare il primo passo, dicendosi pronto ad aiutare la Roma da qui a giugno. Per il futuro si vedrà ma intanto i tifosi giallorossi, che lunedì avevano chiesto un riavvicinamento delle parti attraverso uno striscione apposto all’esterno dell’Olimpico, possono tirare un sospiro di sollievo.