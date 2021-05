Super-rimonta del Real, ma vince anche l’Atletico Madrid: i colchoneros vincono la Liga

È stata un’ultima giornata al cardiopalma quella della Liga, che si giocava questo pomeriggio. La sfida di maggior prestigio era tra Atletico Madrid e Real Madrid, che si giocavano il titolo essendo distanti solo due punti (83 a 81). Per i blancos la vittoria era l’unico risultato possibile, dopodiché non restava altro che sperare in una non vittoria degli avversari. Gli uomini di Zidane sfiorano il sogno rimontando da 0-1 a 2-1 contro il Villarreal (che accede alla Conference League), ma fanno lo stesso anche i colchoneros con il Valladolid, che dunque conquistano il trofeo più ambito. Super-rimonta anche per il Betis Siviglia, che conquista l’accesso all’Europa League, mentre in fondo alla classifica l’Elche, col 2-0 di oggi sull’Athletic Bilbao, ottiene la salvezza.

Di seguito la classifica finale con tutti i verdetti.