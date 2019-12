Il Mattino – Mercato in uscita: Tonelli in orbita Samp, Gaetano pensa al prestito per giocare di più

Nel mentre accelera per chiudere l’ingaggio di Lobotka, il Napoli riflette anche sulle possibili cessioni per sfoltire la rosa. I maggiori indiziati a dire addio sono Lorenzo Tonelli, Gianluca Gaetano ed Amin Younes, la cui situazione è stata analizzata quest’oggi da Il Mattino, che scrive: “Con il mercato di gennaio, il Napoli dovrà definire anche alcune trattative in uscita per sfoltire un po’ la rosa. Tonelli piace alla Sampdoria che deve sostituire Ferrari vittima di un lungo infortunio, ma al momento si tratta solo di un’idea. Il difensore azzurro tornerebbe volentieri a Genova ma questa volta con la formula del titolo definitivo e non più del prestito. In cerca di una nuova avventura anche Younes che piace soprattutto all’estero, mentre Gaetano – che era rimasto a Napoli per volontà di Ancelotti – sta pensando di chiudere la stagione altrove per giocare di più”.

