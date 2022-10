De Napoli: “Anguissa, Zielinski e Lobotka possono diventare tra i migliori della storia azzurra”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli: “Parlare di Maradona e del primo Scudetto è sempre difficile da spiegare. Diego mi manca come uomo e come persona, non solo come calciatore. Era una persona vera e buona, oggi nello sport ce ne sono pochissimi come lui. Il ricordo più bello di Diego? Mi prestò la sua Ferrari per un giorno intero e io andai a Chiusano per farla provare a tutti (ride ndr). Poi come calciatore non sto qui a ricordare chi era Diego. I centrocampisti del Napoli? Anguissa, Zielinski e Lobotka possono diventare tra i migliori della storia del Napoli. In Europa e in Italia dominano, bisogna fare i complimenti a chi li ha presi. Il terzo Scudetto è ancora presto per dirlo, ma ci sono tutti i presupposti per raggiungerlo. Anche in Europa sta facendo bene e può dire la sua, magari non la favorita… Ai calciatori do un consiglio per raggiungere lo Scudetto: meno uscite e meglio è (ride ndr), meglio stare a casa… Le parole di Cassano? È stato un ottimo calciatore, è una persona schietta e tante volte sbagliamo a dire le cose di getto. Anche lui si sarà reso conto di aver detto qualcosa di errato”