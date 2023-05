Napoli stasera a Udine, vola la quota sul segno ‘X’

Altro giro, altra corsa verrebbe da dire in merito al recente cammino del Napoli che va a caccia del punto che separa la squadra di Luciano Spalletti dal terzo scudetto della storia dei partenopei. Dopo l’occasione mancata nella sfida-derby casalinga contro la Salernitana, stasera alla Dacia Arena di Udine potrebbe arrivare quel risultato necessario per alzare definitivamente le braccia al cielo e chiudere l’attesa che sta coinvolgendo l’intero popolo dei napoletani.

E per le quote scommesse sulla serie a le probabilità che ciò accada sono elevatissime, visto che un successo di Osimhen e soci è quotato 1.75, mentre il segno X arriva a 3.70. Se agli azzurri non verrà il ‘braccino corto’ ,uno dei due risultati si verificherà senz’altro, anche se la quota di un successo dei friulani è particolarmente allettante: 4.68!

La tradizione partenopea in Friuli non è nel complesso positiva (13 a 9 i successi a favore dell’Udinese, 18 i pareggi) ma, nelle ultime sei trasferte, il Napoli non ha mai perso, migliorando sensibilmente il proprio score. A partire dal 2016 infatti, solo gioie nello stadio bianconero con un solo segno X e ben cinque successi. Numeri che indicano in maniera chiara come, nell’epoca attuale, la superiorità sia estremamente marcata, ma stasera occorrerà confermarla sul campo e se, la concentrazione sarà quella giusta, arriverà il risultato tanto atteso.

Attenzione all’Udinese però, che di sicuro non si presterà al ruolo di semplice sparring partner. È vero che la squadra di Sottil non ha più molto da chiedere alla propria stagione, contraddistinta da un percorso super in avvio e qualche pausa di troppo nella parte centrale, ma in casa si è fatta quasi sempre rispettare. Appena due le sconfitte di fronte al proprio pubblico per Pereyra e compagni e ben 27 gol realizzati, numero interessante per una squadra che vive intorno alla decima posizione della serie A.