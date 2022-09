Sartoria Italiana apre a Napoli! Il fondatore Sorvino: “Grande orgoglio aprire nel cuore dello shopping partenopeo”

Lunedì 19 Settembre, nel giorno di San Gennaro, apre a Napoli, in Via Toledo 412 il nuovo store di Sartoria Italiana – Massimiliano Sorvino, noto brand di abbigliamento maschile cerimoniale e casual. Apertura numero dodici per il marchio che in pochi anni si è fatto conoscere prima in Campania (con lo storico store in Via Duca D’Aosta, 66 a Casoria) e poi in tutta la penisola.

“Tutti gli store aperti finora sono importanti, aprirne uno nel cuore dello shopping partenopeo, a due passi da Piazza del Gesù e da piazza del Plebiscito, è motivo di grande orgoglio”, dice il fondatore di Sartoria Italiana, lo stilista e imprenditore Massimiliano Sorvino, che poi conclude con una battuta: “La giornata universitaria o lavorativa a Napoli, la passeggiata partenopea adesso avranno un motivo in più: visitare il nostro store!”.