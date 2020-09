È arrivata ieri l’ufficialità di Allan Marques all’Everton, ma il giocatore poteva restare in Italia. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno sul brasiliano c’è stato fino alla fine il pressing dell’Inter che offriva per il giocatore un pagamento in due anni o addirittura uno scambio con Brozovic. De Laurentiis non ha gradito nessuna di queste soluzioni ed ha preferito cedere Allan in Premier League in una soluzione unica.