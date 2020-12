Dopo essere uscito in lacrime a causa dell’infortunio subito mercoledì al San Siro contro l’Inter, Dries Mertens come molti ha temuto il peggio per sè stesso. Il suo rientro dipenderà tutto da come risponderà al ciclo di terapie, ma probabilmente potrà tornare per la trasferta ad Udine il 10 gennaio ed essere addirittura in campo per la finale di Supercoppa Italia contro la Juve il 20. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport.