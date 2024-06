CdS – Per Osimhen le speranze di Premier League si assottigliano

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Per Victor Osimhen un’altra finestra sulla Premier comincia lentamente a chiudersi: l’Arsenal, fino a poco fa in corsa per Osi, avrebbe deciso di accelerare per Viktor Gyökores, il centravanti svedese dello Sporting. Dal Portogallo e da Londra raccontano che i Gunners stanno lavorando all’operazione con una clausola che è di 100mln a differenza dei 130 di Osimhen ed un ingaggio più basso dei 10mln del nigeriano. Se alla fine l’operazione Sporting-Arsenal si concretizzerà, le chance di coronare il sogno Premier si assottiglierebbero. Anche il Chelsea è sempre più lontano e lo United e il Psg nel frattempo restano in attesa. Il fatto è che entrambi ritengono i costi dell’affare ancora molto elevati, e così la chiave per limare l’importo della clausola e soddisfare le esigenze del Napoli potrebbe essere l’inserimento di una contropartita tecnica. Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi Arabia Saudita: un anno fa ci ha provato l’Al-Hilal, che va sempre considerato, ma ora avanza l’Al-Ahli. Il nodo? Osimhen oltre a sognare la Premier vuole la Champions e grandi notti e giorni di calcio europeo. Il Napoli resta in attesa: se nulla cambierà, tra una ventina di giorni in Val di Sole ci sarà anche Victor a sudare con Conte”.