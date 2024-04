De Rossi in conferenza stampa: “Il Napoli meritava di più. C’è stanchezza, ma con il Leverkusens saremo pronti”

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Daniele De Rossi: “Nelle ultime partite non abbiamo avuto un atteggiamento rinunciatario. Mentre oggi dovevamo stare più attenti su alcune cose che avevamo preparato su Osimhen. Siamo migliorati rispetto alle prime gare in cui allenavo la Roma. Stanchezza? Siamo tutti un po’ più stanchi ora, anche le altre squadre sono più stanche. Ci sono momenti in cui la squadra è più brillante. Poi dipende sempre dall’avversario che hai davanti. Una serie di concause che ci ha fatto giocare in maniera meno brillante, ma abbiamo giocato contro una squadra forte che è calata nella fase centrale del campionato. Adesso abbiamo nove punti di vantaggio su una squadra che, secondo me, è inferiore solo all’Inter, mentre quando sono arrivato eravamo indietro di due punti: questo è un segnale del percorso importante che abbiamo fatto. Gol di Abraham? E’ sempre importante segnare, questo può aiutare sia lui che la squadra. Questi gol ti sbloccano, è bello anche che la spizzata sia arrivata da N’Dicka. Avere tutti in condizione in questo momento è importante, considerando le partite importanti che abbiamo nelle prossime settiamne: Leverksen, Juve, Leverkusen ed Atalanta. Non dobbiamo parlare troppo di stanchezza, perché così ti stanchi veramente. A volte sembri più stanco perché l’avversario è bravo. Il Napoli è fortissimo, ha un’eredità importantissima che non è troppo lontana. Giovedì sera saremo brilalnte. Scelta dei nostri obiettivi? Io non faccio scelte, ho una squadra forte. Proveremo ad arrivare in Champions. Bisogna fare i complimenti al Napoli che oggi meritava di più. Squadra dell’anno prossimo? La costruiremo per non mollare nulla, ma già con questi calciatori non lo stiamo facendo . Grazie al loro che ho rinnovato il contratto, non posso parlare male di loro. Quando si ricostruisce, ovviamente, un allenatore allestisce la squadra a sua immagine e somiglianza. A questi ragazzi devo tanto”.