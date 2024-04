Calzona a Sky: “Subito gol su due episodi, non so che dire. Contento comunque della prestazione”

Tanto rammarico per Francesco Calzona che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari nel finale subito dalla Roma. A riguardo ha parlato così il tecnico azzurro: “La stagione è quella che è, subiamo gol su due episodi e su due palle ferme. Ho fatto anche un cambio per mettere Ostigard ma non è bastato, non so davvero che dire”.

Poi il tecnico ha proseguito:

“I ragazzi sentono addosso il peso della situazione non eccelsa, ma io ho il dovere di farli allenare bene e di provare a farli giocare a calcio. Se ci sono le prestazioni, i risultati arrivano. Concesso poco a una squadra che con De Rossi segna 2 gol di media a partita. Abbiamo messo dentro tutto e così di partite ne perdi poche. Esco rinfrancato, la squadra ha fatto la prestazione. Se non vinci diventa tutto più difficile, dobbiamo guardare partita per partita e il calendario non è una mia preoccupazione. Pensiamo a noi, poi all’avversario. Mi preoccupa la mia squadra, voglio che da qui alla fine giochiamo così”.