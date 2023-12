Di Lorenzo a DAZN: “Nello spogliatoio c’era tanta delusione. Dispiace perché la prestazione è stata buona”

Brutta sconfitta casalinga per il Napoli con l’Inter che ha trionfato con un netto 3 a 0. Nel post partita il capitano Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ed ha commentato così la sconfitta:

“Il risultato non ci lascia felici, c’era molta delusione nello spogliatoio perché è un risultato netto, ma secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo espresso un buon calcio, creando qualche occasione importante che non siamo riusciti a concretizzare. In casa ancora non riusciamo a raccogliere punti, ci dispiace per i tifosi che anche stasera sono stati vicini alla squadra, un altro risultato che ci penalizza”.

Quali tasti ha toccato Mazzarri? “Beh, lui cercato di ricompattare un po’ l’ambiente, la situazione era diventata un po’ difficile perché non stavamo raccogliendo i frutti sperati. La prima cosa che ha fatto è ridare fiducia a noi in spogliatoio perché la squadra è forte. Con tante partite ravvicinate il tempo è poco, ora testa alla Juventus anche se avremo poco tempo”.