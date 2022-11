Sottil: “Peccato per il primo gol subito, il cross di Elmas era leggibile”

L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Giocare qui non è semplice, avevamo come avversario la prima in classifica, gioca un calcio meraviglioso. Il Napoli, però, ti deve far gol in un’altra maniera, il cross di Elmas per Osimhen era leggibile. Abbiamo avuto un’occasione con Ehizibue per riaprirla prima, ci dispiace perchè andiamo via con zero punti. Fare il 3-2 è una prova di maturità, poi non era facile andarla a pareggiare. I punti non sono ben distribuiti, mi piace che anche oggi abbiamo affrontato il Napoli alto, aggressivo, attraverso queste partite miglioreremo ancora di più. Quando si subisce gol, c’è sempre qualcosa che non funziona a livello di reparto o errori individuali. Ci eravamo preparati su Osimhen, fa un gran gol ma la palla non era molto veloce, si poteva gestirla meglio e quindi sulla marcatura si poteva stare più attenti. Non so se il Napoli si è rilassato, abbiamo pensato a spingere fino alla fine e abbiamo costruito due grandi gol. Il Napoli merita la classifica che ha, noi ripartiremo dalla prestazione, dal coraggio. Volevamo guadagnare campo, rispetto l’avversario ma non dobbiamo averne paura. Abbiamo deciso dal primo giorno di giocare con questa mentalità, Success è uno dei più bravi a tenere palla da centravanti, pulire i palloni e far salire la squadra. Se concedi campo al Napoli, ti fa male, è stato molto bravo Meret a leggere tanti palloni giocando quasi da vecchio libero”

A cura di Ciro Troise