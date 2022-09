L’allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Spezia. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nella prima mezz’ora abbiamo concesso troppo al Napoli, poi ci siamo difesi meglio. Nel finale, c’è stato un parapiglia su piccoli dettagli. Il quarto uomo concede sei minuti di recupero, il Napoli segna all’88’, poi i minuti di recupero diventano 5. Non si capisce perché sia accaduto anche dopo qualche provocazione. Non avrei problemi a dire che Tizio e Caio sono particolarmente meritevoli ma penso che parecchi dei miei giocatori meritino un’ampia sufficienza. Squadra con meno tiri in porta e nessun gol in trasferta? Abbiamo affrontato Juventus, Inter e Napoli, la prossima è la Lazio, l’orizzonte dev’essere un po’ più profondo per fare un’analisi. Il Napoli gioca benissimo, siete stati partecipi di una grande impresa, al di là delle energie il Napoli ha anche una profondità di rosa notevole. Spalletti è un allenatore molto capace, ha poco tempo per preparare la partita e fatalmente si può perdere qualcosa. Mi rendo conto della grande importanza della sfida contro la Sampdoria, già solo il campanile varrebbe tanto. Probabilmente è uno scontro diretto, alla settima partita è difficile”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise