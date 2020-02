Hysaj a SKY: “Kumbulla? E’ già forte, ha bisogno di fiducia. Avrà un grande futuro”

Sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Napoli nel mercato di gennaio conclusosi ieri, ma alla fine Marash Kumbulla ha deciso di restare all’Hellas Verona. Agli azzurri, però, piace molto e non è escluso un affondo a giugno per il giovane difensore del 2000, a detta di Elseid Hysaj uno dei maggiori prospetti del futuro.

L’esterno albanese, in rilancio da quando è arrivato Gattuso, ha infatti speso parole di elogio per il suo connazionale, forse frenato dal timore di tentare il grande salto: “Vale molto – ha detto Hysaj a Sky (clicca qui)- è forte ed ha bisogno di fiducia e di crescere. Come tutti i giovani hanno paura a fare qualcosa in più. Deve restare con i piedi per terra, penso che avrà un grande futuro”.