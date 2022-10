Ivan Juric: “Abbiamo peccato sui particolari. Ma la prestazione è stata buona”

Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN:

“Quando abbassi l’attenzione su certi particolari poi soffri. Anche loro hanno saputo approfittare della cosa. Abbiamo avuto anche occasioni per aprire il match, ma l’inizio è stato penalizzante. A livello di possesso, di costruzione di gioco, abbiamo anche fatto meglio di loro. Non siamo stati in difficoltà, ma abbiamo avuto poca attenzione nei particolari. Cosa strana perché solitamente su quelle cose noi non sbagliamo. Scontri contro le big? Contro Inter e Atalanta abbiamo fatto bene, oggi sembrava che i nazionali erano un po’ spenti. Magari da fuori si vede in modo diverso, ma dal campo sono convinto che abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo peccato sui particolari. Siamo fragili su questi particolari.”