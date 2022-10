L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Torino. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“C’è stata una mancanza di cura di dettagli, di concentrazione e poi abbiamo pagato un po’ le caratteristiche dei giocatori del Napoli, anche quando perdevamo la palla non ho visto il modo giusto per rimediare. Abbiamo perso alcune partite all’ultimo minuto, manca un po’ l’italianità, la voglia di fare risultato, oggi è mancata un po’ la cattiveria, non è stata fatta la sfida in termini di concentrazione. Espulsione? Mi sembrava fallo di Mario Rui su Singo con ammonizione, è stata una reazione istintiva. Il Torino ha preso 140 gol in due anni giocando basso con il 3-5-2, è la prima volta che è accaduto in questo modo. Non ho visto grandi azioni di Raspadori, Simeone, Kvara, hanno fatto bene i centrocampisti. Se non ci metti l’attenzione giusta con la difesa alta, è normale che poi prendi gol così. Buongiorno? Ha fatto anche una buona partita, in anticipo su Raspadori, poi ci sta che Anguissa è bravo, salta più in alto e fa gol. Schuurs ha delle caratteristiche che mi piacciono e degli aspetti in cui deve migliorare, sono giocatori che devono crescere, eliminare ciò che non va. Non è una bocciatura per Schuurs, sta facendo già grandi miglioramenti. Abbiamo fatto 3-4 errori gravi, d’attenzione, di lettura che normalmente noi non facciamo, il Napoli l’ha sfruttato alla grande. Quanto pesa la mia assenza? La mia sensazione è che i ragazzi possono dare di più, sono introversi, chiusi, non sono diventati ancora squadra mentalmente forte. Miranchuk? Benino, rimaniamo così. Miranchuk, Vlasic e Sanabria si sono allenati poco insieme, devono trovare la sinfonia. Lazaro? Penso che ha dato tanto, ha dato segnali di stanchezza, ho voluto schierare Aina con la gamba fresca”

Dal nostro inviato Ciro Troise