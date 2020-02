Napoli-Barcellona, che attesa per la “prima” di Messi al San Paolo: segui con noi le ultime in vista della sfida

Martedi andrà in scena al San Paolo la sfida tra il Napoli ed il Barcellona di Lionel Messi. La sfida viene considerata quasi un evento epocale, sicuramente la gara più prestigiosa della stagione degli azzurri, match che vedrà al San Paolo per la prima volta quello che da molti viene considerato come l’erede di Diego Armando Maradona. L’argentino è reduce da una grande gara in campionato (CLICCA QUI per i dettagli) e si è detto onorato di giocare nello stadio del Napoli.

Noi di Iamnaples.it seguiremo come sempre tutto quello che c’è da sapere in vista di questo tanto atteso big match: si inizierà domani con la conferenza stampa del tecnico Gennaro Gattuso alle ore 12.00 mentre il tecnico degli spagnoli Quique Setien parlerà a Napoli alle ore 18.00

Nella giornata effettueremo la consueta analisi con la rubrica “In casa dell’Avversario” e l’analisi della terna arbitrale (CLICCA QUI per conoscere l’arbitro del match) e martedì seguiremo tutte le ultime fino alla sfida in programma in serata.