Primavera 1, Napoli-Salernitana 4-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli ha battuto 4-1 la Salernitana superando i trentaduesimi di Coppa Italia, al prossimo turno affronterà la Reggina. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: Compie una parata importante su Perrone nell’azione precedente al colpo di testa del gol dell’1-1.

PONTILLO 6,5: Gioca sempre con personalità, spesso lavora con gli anticipi. Cresce durante la gara, lavora bene anche dal punto di vista tecnico. (Dal 62′ Barba 6.5: Fa il consueto lavoro, con la difesa alta, cercando l’anticipo e lavorando con grande attenzione)

NOSEGBE 6,5: Lavora bene al centro della difesa, sfiora anche il gol con un colpo di testa che termina a lato.

D’AVINO 7: Fa gol, rischia di farne un altro determinando un altro calcio di rigore e l’espulsione di Scognamiglio.

BONI 6,5: La migliore gara da quinto a destra, s’accentra e crea pericoli nel secondo tempo. Realizza anche un bel tiro dalla distanza, soltanto una grande parata di Sorrentino gli nega la gioia del gol.

ALASTUEY 7: Segna il primo gol in maglia azzurra, quando i ritmi s’abbassano con la superiorità numerica si esalta, realizza aperture magistrali, mette in luce qualità con il piede mancino. (Dal 70′ Spavone 6,5: Entra e il Napoli va sul 3-1, la partita va avanti in scioltezza, serve l’assist a De Pasquale per il gol del 4-1)

LETTERA 6,5: Produce buoni spunti soprattutto nella ripresa, fa circolare bene il pallone, cresce in termini di fiducia durante la partita. (Dal 70′ Noah Mutanda Kasongo 6,5: Entra in campo con dinamismo, forza, buona la prima)

GIANNINI 7,5: Uno dei migliori in campo, il Napoli attacca soprattutto a sinistra, è lui lo sfogo principale con tanti cross, anche un tiro che rischia di beffare Sorrentino. Serve l’assist per il gol di Alastuey.

RUSSO 7: È molto propositivo, si propone spesso per andare al tiro tra le linee, va vicino al gol in alcune occasioni. Realizza due assist da calcio d’angolo, per De Pasquale e D’Avino. (Dal 77′ Acampa s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione seria)

DE PASQUALE 7,5: Mette a segno una doppietta, sta sempre nel vivo del gioco e ha qualità nelle giocate fino al gol del 4-1.

SAHLI 5: Non è ancora in condizione, fa fatica a tenere palla, far salire la squadra e sbaglia un calcio di rigore, colpendo il palo. (Dal 62′ Pesce 5,5: Sbaglia anche lui il rigore, a livello di condizione sembra più brillante di Sahli, in un paio d’occasioni attacca bene la profondità).

FRUSTALUPI 6,5: Supera il turno in scioltezza, il Napoli cambia la partita nella ripresa. Cresce la squadra in termini di fiducia, la difesa lavora in maniera convincente, rimanendo spesso alta, si palleggia con più convinzione e si ricerca l’attacco alla porta avversaria con più determinazione.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo (17′ st Barba), Nosegbe, D’Avino; Boni, Alaustey (25′ st Spavone), Lettera (25′ st Mutanda), Giannini; De Pasquale, Russo (32′ st Acampa); Sahli (17′ st Pesce). A disp: Boffelli, Obaretin, Gioielli, Hysaj, Rossi, Marranzino, Lamine. All. Frustalupi.

SALERNITANA (3-5-2): Sorrentino; Del Mastro (39′ st Casile), Lampo, Perrone; Malafronte, Nicoletti, Celia, Mastrocinque (27′ st Serafini), Perulli (9′ st Scognamiglio); Okebe (9′ st Siena), Segato (1′ st Del Piano). A disp: Di Stanio, Apetino, Marangoni, Trombetta, Fusco, Saponara. All. Fusco.

Marcatori: De Pasquale (N) all’11’ pt e al 46′ st, Perrone (S) al 31′ pt, Alaustey (N) al 7′ st, D’Avino (N) al 25′ st. Ammoniti: Mastrocinque (S), Nicoletti (S), Pontillo (N), Espulsi: Perrone (S), Scognamiglio (S). Recupero: 1′ pt – 4′ st.

A cura di Ciro Troise