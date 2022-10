Nei 32esimi di finale di Coppa Italia Primavera, il Napoli di Frustalupi si sbarazza agilmente della Salernitana, mlitante nel campionato di Primavera 2. Primo tempo in bilico con la Salerniatna che prova a tenere il ritmo del Napoli, nella ripresa non c’è storia con una sola squadra in campo. Da segnalare il primo gol in maglia azzurra di Alastuey(Ex Barcellona), la doppietta di De Pasquale e la prima apparizione di Noah Mutanda

A cura di Giorgio D’Andrea, Ciro Troise e Francesco Russo