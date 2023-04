Primavera 1, Napoli-Torino 0-1: le pagelle di IamNaples.it

Dopo due vittorie consecutive, la Primavera del Napoli cade in casa contro il Torino, è decisivo il gol di Antolini che decide il risultato. Sulla gara incide il rigore non assegnato per fallo di mano di Dellavalle al 15′ sullo 0-0. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 7: Ogni volta che viene chiamato in causa, risponde presente anche nel finale sulle conclusioni di Dellavalle e Dell’Aquila.

BARBA 6: Buona gara, qualche volta come tutta la squadra non sceglie benissimo i tempi d’azione nelle uscite, nella copertura del campo. È apprezzabile il tiro dalla distanza che tenta nei minuti finali. Rimedia un’ammonizione che gli costa la squalifica per la prossima gara.

HYSAJ 6: Lavora bene in tante situazioni con gli anticipi, la capacità di difendere in avanti, commette qualche errore solo nel palleggio.

OBARETIN 5,5: Più volte soprattutto nella ripresa è da rivedere nelle scelte, nella tenuta del campo soprattutto per non aprire gli spazi alle ripartenze del Torino.

MARCHISANO 6: Produce degli spunti di buon livello anche se a tratti, è lui al 6′ a creare il primo presupposto offensivo con il cross basso per il tiro di Spavone poi murato. (Dal 66′ Boni 4: La sua partita dura undici minuti, poi viene espulso dopo uno scontro con Weidmann)

GIOIELLI 6: Un grande lavoro nel recuperare palloni, anche nell’accettare il duello fisico. Gli manca un po’ di qualità nelle scelte palla al piede. È suo il tiro respinto di braccio di Dellavalle, situazione che avrebbe dovuto determinare il calcio di rigore.

ALASTUEY 6: Quando ha il pallone tra i piedi, c’è sempre la speranza che venga fuori qualcosa d’interessante. Talvolta accade, come quando inventa l’imbucata di sinistro per l’inserimento di Spavone, soltanto l’uscita di Passador gli nega l’opportunità di calciare a rete. (Dal 66′ Koffi 6: Si piazza sul centro-sinistra e riesce a creare qualche pericolo costruendo delle sovrapposizioni sulla sua catena prima con Acampa e poi con Giannini)

IACCARINO 5,5: Non è ancora in condizione, rientra dopo tre mesi di stop e la gamba non è ancora fluida. (Dal 76′ Rossi 5: Ha una ventina di minuti, riesce a produrre poco, l’attenuante è che dopo un minuto la partita è cambiata con le espulsioni di Boni e Weidmann)

ACAMPA 5,5: Si propone con discreta costanza aiutando anche la squadra nella copertura del campo in fase di non possesso. Gli manca un po’ di qualità nella scelta e nell’esecuzione. (Dall’80’ Giannini 6: Un quarto d’ora in cui riesce a produrre vari spunti, a servire dei cross al centro dell’area di rigore)

SPAVONE 6,5: Il migliore tra gli uomini di movimento, tutte le occasioni del Napoli passano per i suoi piedi, i suoi inserimenti. (Dall’80’ Bonavita 6: Disegna qualche buon pallone come il cross per l’occasione di Pesce all’82’)

PESCE 5: È costantemente anticipato dai marcatori avversari, fa fatica a vincere duelli, soltanto in un’occasione riesce ad uscire dalla morsa creata dal Torino. All’82’ ha anche una buona palla-gol per realizzare la rete del pareggio ma non riesce ad essere sufficientemente incisivo.

FRUSTALUPI 6: Una buona gara, una sconfitta assolutamente immeritata sia per la mole di gioco prodotta, la capacità di occupare a lungo la metà campo avversaria contro una squadra più forte e c’è l’episodio del rigore non dato. C’è da riflettere, però, sui dettagli che fanno la differenza: la qualità e la pulizia nelle scelte a livello offensivo, l’errore nella copertura del campo a livello difensivo sul gol subito, che costa i tre punti.

Ecco il tabellino del match:

Marcatore: pt 23′ Antolini (T)

Ammoniti: pt 26′ N’Guessan (T); pt 45′ Barba (N); st 12′ Silva (T)

Espulsi: st 34′ Weidmann (T); st 34′ Boni (N)

Napoli: Boffelli, Barba, Acampa (st 36′ Giannini), Marchisano (st 22′ Boni), Hysaj, Obaretin, Iaccarino (st 32′ Rossi), Alastuey (st 22′ Koffi), Pesce, Gioielli, Spavone (st 36′ Bonavita). A disp. Turi, Pellino, Mutanda, Sequino, Marranzino, Russo, Nosegbe, Lamine. All. Frustalupi.

Torino: Passador, N’Guessan, Antolini (st 39′ Ciamamglichella), Silva (st 15′ Dell’Aquila), Savva (st 45+3′ Ruiz), Dellavalle, Dembele, Njie (st 1′ Ansah), Weidmann, Ruszel, Opoku. A disp. Servalli, Gaj, Wade, Caccavo, Jurgens, Acar. All. Fioratti.

A cura di Ciro Troise