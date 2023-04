LIVE – Under 16: Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Gisondi, Ponticelli, Distratto F., Arzillo, P.Garofalo, Enoghegase, Distratto D., Cannavacciuolo, Picca, Napoletano, Giglio. PANCHINA: Giordano, Di Fiore, Aricò, Esposito, Notaro, Ricciardi, Iovine, Cauteruccio, Poggi. All. Annunziata

FIORENTINA: Magalotti, Sturli, Ceccarini, Batignani, Biagioni, Turnone, Bonanno, Pisani, Maiorana, Angiolini, Atzeni. PANCHINA: Testa, Dipierdomenico, Arcadipane, Mirucci, Santarelli, Casala, Ciacci, Cassisa, Italiano. All. Capparella

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Fiorentina, gara valida per la diciassettesima giornata del girone C del campionato Under 16. Al Kennedy arriva la Viola capolista, è la penultima giornata della regular season, per il Napoli si tratta di un appuntamento fondamentale in chiave play-off. Gli azzurrini sono quinti in classifica a pari punti con la Ternana, con una sola lunghezza di vantaggio sul Pisa che va a caccia di un posto tra le prime sei che vale il diritto di continuare il proprio cammino oltre la regular season. Nell’ultimo turno il Napoli ha rimediato una sconfitta sul campo dell’Empoli, cerca il riscatto contro la Fiorentina che finora le ha vinte quasi tutte. 46 punti in 16 partite, fa eccezione solo un pareggio in trasferta contro il Bologna, all’andata il Napoli ha perso 1-0.