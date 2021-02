Repubblica – ADL con Agnelli e Lotito a favore di DAZN: 11 i club contrari al momento

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il patron azzurro insieme ad Agnelli e Lotito si sarebbero a favore di DAZN. Altri club di Serie A sono dalla loro parte tra cui: Udinese, Verona, Inter, Milan, Torino e Atalanta. I voti a favore però sembrano non bastare, perchè per approvare il cambiamento ne servirebbero almeno 14. Solo 3-4 club sarebbero a favore di Sky che lancerebbe il Canale Lega in versione Light. DAZN dovrà illustrare il suo progetto giovedì ma una questione sembra destare qualche preoccupazione ai club: quella di trovarsi in futuro con un mercato depauperato a causa dello streaming.