Sarri: “Gol di Kim da annullare, manca un rigore. Rocchi deve intervenire pesantemente”

Nel post partita di Lazio-Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri:

“Ci siamo abbassati facendo prendere campo al Napoli, squadra forte con la quale si può perdere in qualsiasi modo, ma gli episodi fanno una partita: Kim spinge a due mani Luis Alberto sul gol e c’è un rigore per fallo su Mario Rui. Gli episodi hanno inciso in maniera pesante, ma è una storia vecchia che va avanti da inizio anno: Rocchi deve intervenire in maniera pesante. Una cazzata è una cazzata, se il VAR non interviene non fa il suo lavoro. Negli ultimi venti minuti eravamo più vivi noi degli avversari, giocare ogni tre giorni impone rotazioni e le faremo. In questa prima fase della stagione abbiamo pensato di dare un’identità alla squadra, non ruotando dall’inizio ma a partita in corso. Romagnoli? Veniva da una stagione difficile con tanti problemi fisici, è un ragazzo disponibile e intelligente che capisce velocemente quello che voglio da lui. Ha caratteristiche da leader”