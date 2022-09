L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it

“Abbiamo giocato una partita di grande qualità, secondo me anche l’anno scorso. Probabilmente la differenza che vuole sottolineare lei è che dall’altra parte c’è un grande allenatore, l’ho sempre detto. Abbiamo sofferto il primo quarto d’ora, ribaltare questa partita è una scorciatoia per fare una crescita verticale. A volte ci perdiamo in delle banalità, siamo pigri, altre volte cazzuti, reattivi pensanti, teste forti, bisogna ancora fare dei passettini in avanti. Devi farlo domani, quelli che s’alleneranno, non puoi aspettare. È un biglietto da prima classe, contro il Lecce puoi anche non vincere, però il calcio che devi fare è questo qui, l’impatto giusto è questo. Quando la Lazio ti viene a pressare così, è difficile trovare le linee di passaggio. Queste partite sono un processo di crescita, fanno sintesi. La vittoria da forza al nostro ambiente, non è mai facile mettere in pratica certe cose, hanno reagito molto bene nelle difficoltà. Perdiamo dei palloni troppo banali a volte, per il livello di qualità che dobbiamo avere indossando questa maglia. Dobbiamo essere sempre reattivi, svegli. L’avevamo preparata sul pressing alto, successivamente al gol abbiamo trovato finalmente delle imbucate. Kvara? Se faceva quel gol di piatto, era ancora meglio, uno come lui ne fa dieci su dieci. Ha fatto un gran gol, si è trovato sulle posizioni giuste, quando Politano gli ha dato quella palla l’ha controllata un po’ male. L’arbitro è uno dei più bravi in circolazione, diventerà un top, poi in un paio d’interventi ha avuto un atteggiamento un po’ differente rispetto al suo modo di condurre la partita”

Dal nostro inviato Ciro Troise