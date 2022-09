Sarri: “Se fossi il presidente, chiederei subito un confronto sugli arbitraggi”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Arbitraggi? Non so cosa ha intenzione di fare la società, sicuramente stiamo sui coglioni agli arbitri, contro il Bologna ci è stato rinfacciato che esageriamo nelle proteste e che la partita sarebbe stata difficile. Gli episodi sono stati inquietanti, la conduzione arbitrale non mi è piaciuta, anche l’atteggiamento del Var. Il Napoli è una grande squadra, si può perdere e gli azzurri avrebbero potuto vincere lo stesso, negli ultimi dieci minuti del primo tempo e nei primi quindici della ripresa ci ha messo in grande difficoltà. Con gli arbitri non va bene, Rocchi deve intervenire. Se si aprono gli spazi, il Napoli ha importantissime qualità tecniche. Non so se è la squadra più forte ma sicuramente la più tecnica, dovevamo solo cercare di coprire la palla, si arrivava sempre in ritardo, è una questione di baricentro. Milinkovic Savic? Siamo molto simmetrici nei compiti da svolgere, escluso i dieci minuti finali in cui l’abbiamo alzato a ridosso di Immobile nel 4-2-3-1. È chiaro poi che se coprono il vertice, deve abbassarsi per gestire il pallone. Spalletti contento dell’arbitro? Anche io lo sarei a parti invertite. Intensità del contatto? C’è poco da valutare, un gomito in faccia e un piede su un piede, è una cazzata dell’arbitro, il Var serve a quello. Se fossi il presidente, chiederei subito un confronto. Luis Alberto dall’inizio? Il tentativo era di avere più possesso palla noi e toglierlo loro, l’errore nostro è stato perdere metri di baricentro”

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise