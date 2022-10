Champions, Dinamo Zagabria-Milan 0-4: rossoneri ad un passo dagli ottavi

Il Milan, dopo un avvio abbastanza difficoltoso, vince con pieno merito 0-4 una partita che lo ha visto dominare la Dinamo Zagabria in Champions. Il raddoppio firmato da Leao in apertura di secondo tempo ha di fatto spianato la strada per un largo successo il cui punteggio poteva essere ancora più largo. Sono state infatti numerose le occasioni da gol per i rossoneri e Pioli non può che essere soddisfatto. Questa vittoria, in virtù della sconfitta del Salisburgo, consente ai campioni d’Italia di avere due risultati utili su tre per accedere agli ottavi di finale mentre il Chelsea è ha già la certezza matematica di chiudere il girone al primo posto.