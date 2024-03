Traorè a SKY: “C’è dispiacere, ma abbiamo fatto buona gara. Condizione? Sta crescendo”

Hamed Junior Traorè, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY dopo il pareggio contro il Torino: “C’è un po’ di dispiacere ma non è il momento di pensarci, dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto una buona gara, creato tanto, abbiamo fatto il nostro gioco, torniamo a lavorare per essere più forti. A che punto sono del mio recupero? Sono arrivato che ero sotto sotto, ora la mia condizione sta crescendo, non credo di essere al 100% ma sono sulla buona strada. Non abbiamo pensato la partita di Barcellona, pensiamo partita per partita, da domani penseremo al Barcellona. Giocare su un altro campo, il Barca resta il Barca, ci faremo trovare pronti per questa gara. Non vedo l’ora di essere al 100%, mi sto mettendo sotto per tornare ad aessere quello che ero prima”.