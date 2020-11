Tuttosport – Milik, rinnovo e ricca cessione? Disgelo a Castelvolturno

Tuttosport scrive le novità riguardo il caso di Arek Milik. Il centravanti polacco aveva chiesto la cessione quest’estate, ma poi non è stato raggiungo alcun accordo con un nuovo club. Ora il calciatore soffre la situazione di isolamento che sta vivendo e teme di perdere gli Europei. L’ex Ajax è fuori rosa, non si allena con i compagni e vive da separato in casa.

Per questo motivo venerdì si è tenuto un incontro a Castel Volturno al quale hanno partecipato Milik con il suo agente insieme a De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Giuntoli. “La novità è che Pantak (procuratore del giocatore, ndr) non ha voluto escludere nulla, nemmeno la possibilità di rinnovare il contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoli potrebbe incassare non meno di 20 milioni dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella finestra di mercato di gennaio”.