Under 15, Napoli-Pisa 2-0. Esposito sugli scudi, le pagelle di IamNaples.it

Un buonissimo Napoli ottiene la seconda vittoria stagionale contro il Pisa. Entrambe le squadre erano a tre punti dopo le prime tre giornate. I gol di Esposito e Aprea piegano i pisani, nella ripresa arrivano anche due traverse. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GIORDANO 6 Quasi mai impegnato, da un suo lancio preciso per Raimo parte l’azione del gol del vantaggio azzurro. Sostituito negli ultimi minuti. (31′ s.t. PUGLIESE s.v.).

BADINI 6 Ha caratteristiche meno offensive rispetto a Zappettini, quindi resta più bloccato in difesa, con qualche licenza di discesa sulla fascia. Ammonito nella ripresa e sostituito negli ultimi minuti. (31′ s.t. NASTRI s.v.)

MARCIANO 5.5 Al minuto 14 commette un errore in retropassaggio per Giordano che poteva compromettere il risultato, ma fortunatamente la punta toscana ha graziato il Napoli. Per il resto gestisce e si fa vedere anche con una bella progressione. Sostituito a inizio ripresa. (1′ s.t. SARDO 6 Il Pisa crea pochi grattacapi in fase offensiva, 40 minuti di ordinaria amministrazione).

LIETO 6 Nessun patema d’animo per il 6 azzurro, preciso nelle chiusure e facilitato da un Pisa poco pericoloso.

ZAPPETTINI 6.5 Sempre presente in fase offensiva, cresce nella ripresa quando ci sono più spazi ed entra spesso nelle azioni offensive, andando anche vicino al gol al 29′.

RAIMO 6.5 Qualità a centrocampo. Da un suo splendido tacco al volo parte Esposito nell’azione del vantaggio: assist sopraffino. Lascia spazio a Marotta a metà ripresa (15′ s.t. MAROTTA 6 Entra in campo concentrato, spesso sale sulla trequarti. Bel cross per Chiocca al 27 non capitalizzato).

PRISCO 6.5 Gran qualità anche per il numero 4 che cresce molto nella ripresa. Cuce il gioco, recupera palloni e lancia spesso palloni interessanti dalla trequarti. Nel secondo tempo sale in cattedra e spesso illumina il gioco.

COLURCIELLO 6 Rispetto ai due compagni di reparto è meno ispirato e si fa vedere meno. Qualche giocata da numero 10, sostituito nel finale. (31′ s.t. MAIDA 6 Vicino al gol nel finale).

ESPOSITO 7 Merita un bel 7 pieno proprio come il suo numero di maglia. È una costante spina nel fianco per il terzino sinistro pisano, segna un bel gol, ha progressioni interessanti e fulminee sulla destra, mette a segno un assist ed è il cuore dell’attacco azzurro. Ottime le assistenze per Aprea e Chiocca, la traversa gli nega la doppietta.

CHIOCCA 6 Servito spesso bene sia da Esposito che da Aprea, non riesce a trovare la chiave giusta per superare Guidi. Fa tanto lavoro, si sacrifica ed è molto mobile, recupera una buona quantità di palloni sulla trequarti. Vicinissimo al gol Viene ammonito nella ripresa. (37′ s.t. CEPARANO s.v.)

APREA 6.5 Segna il gol del 2-0, capitalizzando al meglio un bell’assist di Esposito. Stop di destro e tiro di sinistro per fulminare Guidi. Costante sulla sinistra, sempre nel vivo del gioco. Esce a metà ripresa per crampi. (15′ s.t. PIGNAROSA 6.5 Entra bene in campo, al 22′ della ripresa piazza un bell’assist dalla sinistra per Esposito che colpisce la traversa. La traversa la colpisce anche lui qualche minuto con un gran tiro dal limite).