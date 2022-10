CdM – Roma-Napoli, Osimhen tornerà titolare dopo un mese e mezzo

Come ha ricordato Il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, tornerà titolare dopo un mese e mezzo nella gara contro la Roma allo Stadio Olimpico: “Osimhen è un riferimento che può essere prezioso in vari modi contro la Roma. Ha la fisicità per reggere il corpo a corpo con Smalling, Mancini e Ibanez, può competere con loro anche nel gioco aereo, supportando anche il Napoli in fase difensiva su punizioni e calci d’angolo. Il Napoli e la Roma sono le prime due squadre della serie A per gol nati sugli sviluppi delle palle inattive”.