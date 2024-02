Xavi: “Un peccato non aver vinto, ci è mancato cercare lo 0-2”

L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ho la sensazione un po’ amara, avremmo potuto vincere la partita. Abbiamo avuto il possesso, giocato molto bene nelle ultime fasi del gioco, abbiamo generato molte occasioni, difeso bene e dopo lo 0-1 ci è mancato il dominio del gioco, perciò è arrivato il gol del Napoli. Non è un cattivo risultato, avremmo potuto vincere, abbiamo generato molte occasioni. Abbiamo i numeri per andare ai quarti di finale. Sono contento, fiero di ciò che abbiamo fatto, ci manca ancora la maturità, abbiamo avuto una sensazione di pausa per qualche minuto. Riguardo alla fase difensiva, abbiamo fatto molto bene. Avremmo meritato di vincere ma la Champions è una sentenza. Nel primo tempo ci è mancata questa freddezza, lucidità, il Napoli non ha avuto molte occasioni. Accettiamo il pareggio, giocando in questo modo potremmo vincere più partite. Giocando così, avremmo grandi chances di passare il turno. La squadra avrebbe meritato di vincere, me ne vado soddisfatto per la prestazione ma avremmo potuto vincere. Credo che Andreas abbia dato molta fluidità al gioco, ci è mancato un po’ di ritmo ma non sono le caratteristiche di Christensen. È un peccato che il risultato non ci abbia premiato, è una delle partite migliori che abbia fatto il Barcellona. Avremmo dovuto mantenere di più il pallone dopo il vantaggio, cercare lo 0-2. Lo sapevamo che sarebbe stato un anno difficile lontano dal Camp Nou, non è la stessa cosa giocare al Montjuic. Sarebbe diverso oggi giocare il ritorno al Camp Nou, oggi siamo 51% a 49% giocando davanti ai nostri tifosi. Per me più che il gol, Lewandowski gioca bene per la squadra, fa pressing alto, vince duelli, lavora in armonia con i compagni. È un leader naturale, perciò vengono i gol”