Calzona: “Kvara non ha vissuto una serata fantastica. Dobbiamo lavorare a livello tattico”

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Barcellona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il nostro pubblico è straordinario, nella prima mezz’ora eravamo in difficoltà, non ho sentito un fischio. Mi è piaciuta la voglia di recuperare la partita, dobbiamo lavorare tantissimo a livello tattico, ho avuto buone risposte dai subentranti. Ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta, loro cercano il trequartista, la prima mezz’ora non l’abbiamo fatta, abbiamo subito dei cambi di gioco quando non abbiamo fatto bene la pressione. Sono contento, la squadra ha dimostrato che non vuole mollare, che vuole mettere a posto questo momento difficile. Pensavo che potevamo vincerla ma sono soddisfatto. È chiaro che giocare a Barcellona è difficile per tutti, questo pareggio ci tiene in corsa, vogliamo passare il turno, siamo il Napoli. Il Barcellona ha le nostre stesse intenzioni ma avremo qualche settimana in più per lavorare. È chiaro che questa squadra ha cambiato spesso modulo perdendo le sue certezze, ogni allenatore ha le sue idee, voglio molto ordine in campo. Penso che possiamo migliorare, non so quanto perchè dipende anche da altre cose. Raspadori è un giocatore di grandissima intelligenza, ha la disponibilità a fare molti ruoli: il trequartista, il centravanti, l’esterno offensivo a destra e sinistra. Ho parlato con lui, mi è piaciuta la sua disponibilità. Non so se può giocare mezzala, ho una mezza idea ma al momento voglio sfruttarlo più avanti, ha segnato poco ultimamente. La prestazione di Kvara non è fantastica, gli è mancato il guizzo ma può capitare una serata storta. Non ho fatto malissimo tatticamente, sono abbastanza soddisfatto. Il problema di questa squadra è più mentale che fisico, il finale di gara dimostra che ci siamo atleticamente, aver provato a vincere ha dimostrato che abbiamo ritrovato uno spirito vincente”