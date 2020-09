Lo Monaco: “In passato potevo venire al Napoli. Senesi è fortissimo! Il protocollo Covid va rivisto”

Ai microfoni di radio crc ha parlato così l’ex dirigente Pietro Lo Monaco. Ecco le sue parole:

“Gli azzurri devono sostituire Callejon, fossi in loro andrei dal Boca per prendere Pavon. E’ fortissimo. Come lo è Senesi, che consigliati tempo fa a Montella ai tempi della Fiorentina.

Grande curiosità su come si concluderà il caso Milik. “Andrà via – ha assicurato Lo Monaco – perché ha bisogno di giocare per non perdere valore e la possibilità di partecipare agli Europei. Il Napoli, inoltre, ha la necessità di monetizzare prima che si concretizzi il rischio di perdere Milik a zero. Non riesco a capire come mai il Napoli non abbia risolto prima questa situazione”.

Lo Monaco, inoltre, ha ammesso che “in passato ci sono stati contatti col Napoli. Ho avuto la possibilità di andare in tante piazze. Una di queste è Napoli”. Sul caso Covid, Lo Monaco ha assicurato che “Il campionato non si fermerà. Ma il protocollo va rivisto”.