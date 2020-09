Massimiliano Esposito: “Il Napoli ha tutte le carte per lottare per lo scudetto. Osimhen? A breve segnerà a grappoli”

Ai microfoni di radio Crc ha parlato così l’ex attaccante del Napoli Massimiliano Esposito. Ecco le sue parole:

“Osimhen è un attaccante di movimento. Fa parecchi assist e lavora molto per gli inserimenti dei compagni. Presto, però, inizierà a realizzare gol a grappoli. D’altra parte le punte vivono per segnare. Osimhen sta vivendo una fase di studio, perché il campionato italiano è molto competitivo. E’ solo una questione di tempo e poi Osimhen inizierà a dare un grosso contributo anche in fase realizzativa”.

Su Koulibaly: “La conferma di Koulibaly vuol dire tanto. Dà una certa sicurezza al reparto arretrato. L’anno scorso ha vissuto una stagione complicata. Adesso, però, pare sia tornato ai suoi livelli. Di questo ne beneficerà anche Manolas, che nei mesi scorsi ha subìto il calo del senegalese. Ora, però, ci sono tutte le premesse affinché questa coppia difensiva cresca ancora di più”.

Secondo Massimiliano Esposito il Napoli è candidato alla lotta scudetto. “Per me il Napoli ha tutte le carte il regola per inseguire lo scudetto. La Juve ha qualche problema. Non mi sembra solida come negli anni scorsi. Il mio amico Pirlo ha detto che la Juve è ancora in fase di costruzione. Spero che le sue difficoltà continuino così Napoli e Inter potranno inserirsi per la lotta al vertice”.