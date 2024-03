Allegri evita la polemica: “Non commento le parole di De Laurentiis”

Non commento le parole di De Laurentiis”. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, evita la polemica col patron del Napoli, prossimo avversario in campionato. De Laurentiis, intervento al Business Summit del Financial Times, ha infatti sostenuto che la Juve debba esser esclusa dal mondiale per club, vista l’estromissione dalle competizioni europee in questa stagione. Una soluzione che premerebbe lo stesso Napoli, attualmente terzo nel ranking dietro ai bianconeri – l’Inter, prima, è già aritmeticamente qualificata – o al massimo la Lazio.

“Posso solo dire che noi, in questo momento, non sappiamo se parteciperemo alla Champions dell’anno prossimo – ha chiosato Allegri – mancano ancora tredici punti, quattro vittorie e un pari. Per quanto riguarda il mondiale per club, non sappiamo ancora se parteciperemo: saremo legati ai risultati delle altre squadre”.